خبر في الجول – جلسة بين إدارة الزمالك وكارتيرون بعد نهاية المعسكر لحسم ملف المدرب العام

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 18:50

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - أسامة نبيه - الزمالك

يحسم نادي الزمالك ملف المدرب العام لفريق كرة القدم، بعد نهاية المعسكر الجاري في برج العرب.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تعقد جلسة مع المدرب باتريس كارتيرون عقب نهاية المعسكر يوم 27 سبتمبر الجاري.

ويشهد ذلك الاجتماع الوقوف على هوية الشخص الذي سيتولى منصب المدرب العام.

ويتصدر عصام مرعي قائمة المرشحين بعد أن شغل المنصب سابقا في عهد الصربي ميتشو.

وكان FilGoal.com قد أوضح في وقتٍ سابق وجود انقسام في إدارة الزمالك حول عودة أسامة نبيه، مع مطالبة الأغلبية ببديل له.

وبالتالي بات من المتوقع ألا يعود نبيه لمنصبه رغم تراجعه عن استقالته التي تقدّم بها في وقتٍ سابق.

وتميل أغلبية الأراء إلى اختيار بديل لمنصب أسامة نبيه في الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وكما أشار FilGoal.com من قبل فلا يزال عصام مرعي وأمير عبد العزيز أبرز المرشحين لخلافة نبيه.

وعن موقف نبيه علم FilGoal.com من مصدر مقرب من المدرب أنه يملك عروضا عربية ويدرس أحد العروض السعودية حال فشل عودته للزمالك.

وسبق لأسامة نبيه قيادة فريق الشعلة السعودي في صيف 2020 بدوري الدرجة الثانية كما سبق وقاد فريق الكوكب السعودي.

أسامة نبيه الزمالك
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