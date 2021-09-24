خبر في الجول – فشل محاولات دخول الجماهير لمباراة ليبيا

لن تتواجد الجماهير المصرية في مباراة المنتخب المقبلة أمام ليبيا.

وحسبما علم FilGoal.com فقد فشلت مساعي تواجد الجماهير في المدرجات خلال مباراة ليبيا المقبلة.

من جهة أخرى، فقد تقرر نقل المباراة إلى استاد برج العرب بدلا من الدفاع الجوي، لوجود إصلاحات في ملعب الدفاع الجوي.

وستكون المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي الجديد.

ويلعب منتخب مصر مع ليبيا خلال توقف أكتوبر، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

مصر فازت على أنجولا في الجولة الأولى، قبل التعادل مع الجابون بالجولة الثانية.

وتملك مصر 4 نقاط في المركز الثاني، خلف ليبيا صاحبة الصدارة بـ6 نقاط.