طلعت يعلن عبر في الجول انتقاله إلى المقاولون العرب

أعلن محمد طلعت عن انتقاله إلى صفوف المقاولون العرب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرّح طلعت لـ FilGoal.com: "وقّعت على عقود انتقالي إلى المقاولون العرب لمدة 3 سنوات".

وبذلك يعود طلعت لصفوف المقاولون بعد أن لعب في صفوفه بين يوليو 2018 ويناير 2020.

ولعب طلعت معارا من سموحة إلى الإنتاج الحربي في الدور الثاني من الموسم الماضي وسجل معه هدفين.

وسبق لـ طلعت اللعب في أهلي دبي الإماراتي، والأهلي، والاتحاد السكندري، والتضامن الكويتي، وذات راس الأردني، والخابورة العماني، وغزل المحلة، ومصر للتأمين، وبيتالينج جايا سيتي الماليزي.

وخاض طلعت في فترته الأولى مع المقاولون العرب 39 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7.