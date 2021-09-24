تشكيل سموحة – 5 صفقات أساسيون أمام بيراميدز

اختار أحمد سامي البدء بـ 5 صفقات جديدة في تشكيل سموحة أمام بيراميدز.

أعلن أحمد سامي مدرب سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر.

تشكيل سموحة شهد تواجد 5 صفقات جديدة، على رأسها أحمد عيد قلب دفاع غزل المحلة، ومحمد شكري ظهير أيسر الأهلي المعاران للفريق.

وتواجد أيضا الأنجولي داسفا فييرا تحت المهاجم، فيما يقود الغيني إليا سيلا الهجوم.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس: الهاني سليمان.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد عيد – رجب نبيل – محمد شكري.

الوسط: عبد الرحمن عامر – محمد حليمو.

أمامهما: شريف رضا - محمد كناريا – داسفا فييرا.

الهجوم: إليا سيلا.