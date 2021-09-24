تشكيل سموحة – 5 صفقات أساسيون أمام بيراميدز

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 18:18

كتب : FilGoal

إنبي - سموحة

اختار أحمد سامي البدء بـ 5 صفقات جديدة في تشكيل سموحة أمام بيراميدز.

أعلن أحمد سامي مدرب سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر.

تشكيل سموحة شهد تواجد 5 صفقات جديدة، على رأسها أحمد عيد قلب دفاع غزل المحلة، ومحمد شكري ظهير أيسر الأهلي المعاران للفريق.

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وتواجد أيضا الأنجولي داسفا فييرا تحت المهاجم، فيما يقود الغيني إليا سيلا الهجوم.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس: الهاني سليمان.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد عيد – رجب نبيل – محمد شكري.

الوسط: عبد الرحمن عامر – محمد حليمو.

أمامهما: شريف رضا - محمد كناريا – داسفا فييرا.

الهجوم: إليا سيلا.

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