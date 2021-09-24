خبر في الجول – الشحات وطاهر يغيبان عن مواجهة إنبي

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 18:13

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات الأهلي الإنتاج الحربي

يغيب الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر عن فريقهما الأهلي أمام إنبي.

الأهلي يواجه إنبي غدا السبت في دور الـ 16 لكأس مصر 2021\2020.

وعلم FilGoal.com أن الشحات يعاني من شد خفيف في العضلة الضامة، ويحتاج للخضوع لعلاج طبيعي لمدة أسبوع بشكل مبدئي.

كما سيحصل الشحات على راحة من التدريبات، وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسي لتحديد كافة التطورات بعد الراحة.

وفي الوقت نفسه، علم FilGoal.com أن طاهر بدوره يغيب عن اللقاء لشكواه من إجهاد في عضلة السمانة وحصوله على راحة من التدريبات.

ويسعى الأهلي للاستفاقة بعد خسارته لقب كأس السوبر المصري قبل أيام أمام طلائع الجيش.

وشارك الشحات وطاهر بشكل أساسي في المباراة، وتم استبدالهما خلال الشوط الثاني.

ويلعب الفائز من الأهلي وإنبي أمام الفائز من بيراميدز وسموحة في الدور ربع النهائي.

الأهلي حسين الشحات طاهر محمد طاهر في الكأس
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