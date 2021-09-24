رغم تصريح مورينيو.. إيقاف بيليجريني عن الدربي

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 18:09

كتب : FilGoal

لورينزو بيليجريني - روما - أياكس - الدوري الأوروبي

أعلنت لجنة الانضباط الإيطالية إيقاف لورينزو بيليجريني لاعب وسط روما وغيابه عن مواجهة لاتسيو في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وتعرض بيليجريني للطرد لحصوله على إنذارين أمام أودينيزي أمس الخميس في مباراة انتهت بفوز الذئاب بنتيجة 1-0. وأيدت لجنة الانضباط قرار إيقاف بيليجريني لمباراة واحدة بعد طرده أمس.

وكان جوزيه مورينيو قد صرّح أمس عقب اللقاء قائلا: "لا أعرف آليه الأمر في الكرة الإيطالية، لكن إذا كان بإمكاننا التظلم سنفعل ذلك، لدي شكوك عديدة إذا يمكن لشخص أن يقول أن اللاعب يستحق الحصول على إنذار ثانٍ".

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وأردف "إذا كان هناك طريقة للتظلم علينا فعله وهو ما يتيح له خوض مواجهة الأحد المقبل".

ورفع روما رصيده إلى 12 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر. ويلتقي روما مع لاتسيو في دربي العاصمة يوم الأحد المقبل.

بيليجريني روما مورينيو الدوري الإيطالي
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