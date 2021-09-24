تشكيل بيراميدز – فخر الدين أساسي لأول مرة.. وإكرامي يحرس المرمى

يقود فخر الدين بن يوسف هجوم بيراميدز أمام سموحة، فيما يحرس شريف إكرامي المرمى.

أعلن إيهاب جلال مدرب بيراميدز الجديد، أول تشكيل له لمواجهة سموحة في دور الـ16 من كأس مصر.

تشكيل بيراميدز شهد قيادة فخر الدين بن يوسف للهجوم لأول مرة، فيما عاد شريف إكرامي لحراسة المرمى.

ويتواجد إسلام عيسى بجانب نبيل عماد "دونجا" في وسط الملعب.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إسلام عيسى,

أمامهما: إبراهيم عادل – عبد الله السعيد – رمضان صبحي.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.