"الليجا" تعلن عقوبة كومان بعد طرده ضد قادش

أعلنت لجنة المسابقة الخاصة برابطة الدوري الإسباني عن عقوبة الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، وذلك بعد تعرضه للطرد من المباراة الماضية ضد قادش.

وتقرر معاقبة كومان بالإيقاف لمدة مباراتين، حيث سيبتعد عن مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني ضد ليفانتي يوم الأحد القادم، ثم ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت، الثاني من أكتوبر المقبل.

أما فيما يخص هولندي آخر هو فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، والذي تعرض للطرد أيضا خلال المباراة ولكن للإنذار الثاني، اعتمدت اللجنة العقوبة التقليدية ليتم إيقافه لمباراة واحدة، وبذلك يغيب عن مواجهة ليفانتي فقط.

وفي غياب كومان سيصبح المساعد ألفريد شرودر هو المدير الفني المؤقت على أرض الملعب خلال المباراتين التاليتين في الليجا.

وتعادل برشلونة مع مضيفه قادش سلبيا، في المباراة التي شهدت طرد دي يونج في الدقيقة 65، ثم طرد كومان نفسه في الدقيقة 97 بعد مواجهة مع حكم المباراة.

يذكر أن الفريق الكتالوني يحتل المركز السابع حاليا بـ9 نقاط من 5 مباريات، بواقع انتصارين ضد ريال سوسييداد وخيتافي، و3 تعادلات مع أتلتيك بلباو وغرناطة وقادش، فيما يملك مباراة مؤجلة مع إشبيلية.