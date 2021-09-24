بيولي: أقترح منع تمرير الكرة للخلف إذا تجاوز الفريق منتصف الملعب

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 16:53

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

اقترح ستيفانو بيولي مدرب ميلان تعديل قانون كرة القدم ليصبح التمرير للخلف ممنوعا بعدما يتجاوز الفريق منتصف الملعب.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:"قانون الخمسة تبديلات مهم جدا بالنسبة لي، أصبح لدي 12 لاعبا في دكة البدلاء".

وأضاف "لكني أود إضافة تعديلات أخرى. بناء على الوقت الفعلي لمباراة كرة القدم، أود حصول كل فريق على وقت مستقطع في الشوط الأول".

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واستمر "ولأننا نحب الكرة الهجومية، أقترح أنه بمجرد تخطيك لمنتصف الملعب، لا يمكنك تمرير الكرة للخلف مجددا".

ويستعد ميلان لمواجهة مضيفه سبيزيا يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الوصيف بينما يتصدر نابولي بفارق نقطتين عنهما.

ميلان بيولي
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