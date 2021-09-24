تقرير تركي: فاتح تريم لا يريد مصطفى محمد في جالاتا سراي

ذكرت صحيفة فاناتيك التركية أن فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي وضع مصطفى محمد على قائمة اللاعبين اللذين يرغب في رحيلهم عن الفريق الفترة المقبلة.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن موقف الفريق التركي في جدول المسابقة المحلية هو الذي تسبب في ذلك حيث يسعى المدير الفني لتقديم بعض التضحيات وسيكون من بينها مصطفى محمد.

وتابع التقرير أن فاتح تريم ورئيس النادي بوراك الماس سيجتمعان قريبا لاتخاذ قرار بشأن مصطفى محمد.

يذكر أن مصطفى محمد لعب 29 مباراة مع جالاتا سراي التركي سجل خلالها 9 أهداف، وصنع هدفا أخر.

وفي الموسم الجاري شارك مصطفى (23 عاما) في 12 مباراة ولم يسجل وأرسل تمريرة حاسمة واحدة.

ويلعب مصطفى مع جالاتا سراي معارا من الزمالك حتى يونيو 2022.

video:1