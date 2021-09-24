قائمة البرازيل – الأزمة تتجدد؟ تيتي يضم 8 لاعبين من الدوري الإنجليزي

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة بلاده لخوض غمار التوقف الدولي المقبل في شهر أكتوبر.

وشهدت القائمة ضم 8 لاعبين من الدوري الإنجليزي رغم استمرار إدراج البرازيل، وبقية دول أمريكا الجنوبية، في القائمة الحمراء للمملكة المتحدة الخاصة بفيروس كورونا.

وتنص قواعد بريطانيا على إخضاع العائدين من تلك الدول لحجر صحي صارم، مما يحرمهم من التدرب أو المشاركة في المباريات مع أنديتهم بعد التوقف الدولي.

وفقدت البرازيل كل لاعبيها المتواجدين في الدوري الإنجليزي بالتوقف الدولي الماضي مطلع الشهر الجاري لنفس السبب، وحاولت الضغط على فيفا لإيقافهم عن المباريات مع أنديتهم لخمس أيام، لكن الاتحاد الدولي تراجع عن قراره في النهاية.

وشهدت قائمة البرازيل غياب روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول للإصابة، كما يغيب المخضرم داني ألفيش الذي انفصل مؤخرا عن ناديه فلامنجو.

ولا يتواجد إيفرتون جناح بنفيكا، أو ريتشارليسون مهاجم إيفرتون المصاب.

كما يغيب دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، ورودريجو جناح ريال مدريد، ودييجو كارلوس مدافع إشبيلية، وفيليبي مدافع أتليتكو مدريد.

وتخوض البرازيل 3 مباريات في التوقف الدولي المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

البداية يوم 7 أكتوبر عندما تحل ضيفة على فنزويلا، ثم ترتحل لمواجهة كولومبيا يوم 10 أكتوبر، وأخيرا تستقبل أوروجواي يوم 14 أكتوبر.

وتتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 24 نقطة بالعلامة الكاملة.

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – ويفيرتون (بالميراس) – إيديرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الدفاع: تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي) – إيميرسون رويال (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) – جيليرمي أرانا (أتليتكو مينيرو)

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – إدينيلسون (إنترناسيونال) – جيرسون (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي) – لوكاس باكيتا (أوليمبيك ليون الفرنسي) – إيفيرتون ريبيرو (فلامنجو)

الهجوم: نيمار جونيور (باريس سان جيرمان الفرنسي) – أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي) – رافينيا (ليدز يونايتد الإنجليزي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) – جابرييل باربوسا (فلامنجو) – جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ماتيوس كونيا (أتليتكو مدريد الإسباني)