صلاح أبو جريشة لـ في الجول: تراجعنا عن ضم الصالح بقرار طلعت يوسف

أوضح محمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق ومدير الكرة حاليا في الفريق أن ناديه تراجع عن التعاقد مع المدافع الفلسطيني محمد الصالح.

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com:"المدرب طلعت يوسف رفض ضم اللاعب".

وأضاف "اللاعب لم يقنع المدير الفني بإمكاناته. لن نتعاقد مع لاعب إلا بموافقة طلعت يوسف".

وأتم "أنهينا الاستعداد لمعسكر الموسم الجديد الذي ينطلق يوم الأحد في الإسكندرية".

وكان خالد سليمان وكيل أعمال الصالح صرح لـFilGoal.com أن الأخير اقترب من الانضمام للدراويش.

لكن اللاعب الأسبق للمصري لن يرتدي القميص الأصفر بعد قرار المدرب طلعت يوسف.

وتعاقد الإسماعيلي مع الظهير الأيمن عصام صبحي والحارس أحمد عادل استعدادا للموسم الجديد.

بينما رحل عنه فخر الدين بن يوسف ونادر رمضان ومحمود صلاح ورضوان شريفي وإبراهيم أبو اليزيد.

واحتل الإسماعيلي المركز 11 في ترتيب الموسم الماضي من الدوري.