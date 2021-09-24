ذا صن: يورجن كلوب مصمم على ضم لاعب وست هام

يبدو أن نادي ليفربول يسعى لتدعيم صفوفه خاصة في مركز الهجوم في الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نادي ليفربول يريد ضم جاريد بوين، لاعب نادي وست هام يونايتد، على الرغم من رفض الأخير لعرض قدمه ليفربول بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن نادي وست هام ما زال مترددا بشأن بيع اللاعب من عدمه، إلا أن ليفربول سيقدم عرضا جديدا في الانتقالات الشتوية.

وأوضح تقرير الصحيفة الإنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يريد ضم اللاعب بعد العروض الكبيرة التي قدمها في الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يبدأ بوين بانتظام في ملعب أنفيلد، إذ يتقدم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني وديوجو جوتا في الترتيب، لكن كلوب يعرف قيمة وجود بوين في فريقه وتحت تصرفه لأنه يأمل في المنافسة على كل البطولات.

يذكر أن نادي ليفربول يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة متساويا مع المتصدر تشيلسي، ومانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.