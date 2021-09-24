رابطة أندية أوروبا ترفض إقامة كأس العالم كل عامين: فكرة مدمرة وخطر على اللاعبين

أصدرت رابطة الأندية الأوروبية بيانا اليوم الجمعة تنتقد فيه فكرة إقامة كأس العالم كل عامين.

وأوضحت الرابطة أنها تابعت "بقلق شديد" ترويج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للفكرة.

وقالت في بيانها إن الفكرة "ستدمر الأندية وتعرض صحة اللاعبين للخطر وتقلل من قيمة ومغزى بطولات الأندية والمنتخبات".

وأدانت الرابطة، التي يرأسها ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، غياب "التشاور" من جانب فيفا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أصدر بيانا انتقد فيه الفكرة ولام فيفا على "عدم التشاور" مع جهات أخرى.

واقترح فيفا إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من 4 بناء على فكرة أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم.

لكن الفكرة لم تلق قبولا في القارة العجوز بحجة ازدحام رزنامة المباريات سواء للمنتخبات أو الأندية.

وتجري بطولة كأس العالم كل 4 سنوات منذ بدأت في 1930.

ولم تُلعب البطولة في 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.