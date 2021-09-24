كوريري ديلا سيرا: ميسي يفضّل نافاس "صديقه".. دوناروما قد ينتقل لـ يوفنتوس

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 14:32

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - كيلور نافاس - باريس سان جيرمان

أوضح تقرير صحفي إيطالي أن جيانلويجي دوناروما غير سعيد بوضعه الحالي داخل جدران باريس سان جيرمان.

كيلور نافاس

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي

دوناروما انتقل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مجانًا بعد انتهاء عقده مع ميلان.

لكن الحارس الدولي الإيطالي بطل أوروبا وجد منافسة شرسة من الكوستاريكي كيلور نافاس.

دوناروما خاض مباراتين فقط كأساسي، واكتفى بالمشاهدة من مقاعد البدلاء في 7 مناسبات أخرى.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن دوناروما غير سعيد بهذا الوضع، والأمر نفسه ينطبق على وكيله مينو رايولا.

الصحيفة الإيطالية الصادرة في ميلانو أوضحت أن استمرار الوضع الحالي قد يعني انتقال دوناروما إلى يوفنتوس الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى عدم رغبة دوناروما في الاستمرار كبديل لموسم آخر، مما قد يفتح باب عودته للدوري الإيطالي.

وسلط التقرير الضوء على الدعم القوي الذي يحظى به نافاس داخل غرفة خلع الملابس من اللاعبين اللاتينيين في الفريق، وتحديدا آنخل دي ماريا، ولياندرو باريديس، وماركينيوس، ونيمار، و"صديقه" ليو ميسي على حد وصف الصحيفة.

نافاس (34 عاما) انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019 قادما من ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو.

وكان نافاس الحارس الأساسي لـ سان جيرمان خلال الموسمين الماضيين وخاض إجمالا 87 مباراة بقميصه حتى اللحظة.

ويواجه ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ سان جيرمان حيرة بين مواصلة الاعتماد على نافاس صاحب المستويات الثابتة، أم التعويل على دوناروما الذي يصغره بـ 12 عامًا خصوصا أن الأخير كان عنصرا مؤثرا في تتويج إيطاليا بـ يورو 2020.

وخاض دوناروما مباراتي كليرمونت فوت وأوليمبيك ليون، قبل أن يعود لمقاعد البدلاء في المواجهة الماضية أمام ميتز.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان في فرنسا كيلور نافاس دوناروما
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