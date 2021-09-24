برشلونة يعلن التظلم ضد طرد دي يونج وإنذار بوسكيتس

أعلن نادي برشلونة عن تقدمه بتظلم لإزالة البطاقة الصفراء الثانية التي تحصل عليها لاعبه فرينكي دي يونج أمام قادش.

دي يونج غادر مباراة قادش مطرودا مساء الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وذكر برشلونة أنه سيتظلم لدى لجنة المسابقات على البطاقة الصفراء الثانية التي أُشهرت في وجه دي يونج بالدقيقة 65 بعد تدخله على باتشا إسبينو لاعب قادش، وتسببت في مغادرته الملعب.

وفي نفس البيان، أوضح برشلونة أنه بصدد التظلم أيضا على البطاقة الصفراء التي تحصل عليها قائده سيرخيو بوسكيتس في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ℹ️ El Club presentará alegaciones por la segunda tarjeta a Frenkie De Jong y la amarilla a Sergiohttps://t.co/cylO5fD9jS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2021

ونال بوسكيتس بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعدما سدد كرة إضافية كانت داخل الملعب، نحو لاعب قادش الذي كان يستحوذ في قدمه على الكرة الأصلية.

وتعادل برشلونة أمام مضيفه قادش دون أهداف في ملعب نويفو ميرانديا بإدارة تحكيمية لـ كارلوس دل سيرّو جراندي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع –مع مباراة مؤجلة في رصيده-، بفارق 7 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

وتعرّض المدرب رونالد كومان للطرد بطرده بعد نهاية المباراة للاعتراض على الحكم.