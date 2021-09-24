الزمالك يستعد لـ توسكر بمباراتين وديتين

سيلعب الزمالك مباراتين وديتين استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في منتصف أكتوبر المقبل.

وذكر موقع النادي أن المدرب باتريس كارتيرون طلب خوض مباراتين من أجل استعداد أفضل لمواجهة بطل كينيا.

وسيلعب الزمالك المباراتين في 30 سبتمبر و8 أكتوبر على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويحل الفارس الأبيض، حامل لقب الدوري المصري الممتاز، ضيفا على توسكر في 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وبعد أسبوع يستضيف الإياب.

ويستعد الزمالك للموسم الجديد بمعسكر حالي في برج العرب بالإسكندرية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خلال المران الصباحي اليوم الجمعة وسيبدأ المران المسائي الساعة 4:30 عصرا.