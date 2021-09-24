سان جيرمان يعلن غياب ميسي عن مباراة مونبلييه

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 14:06

كتب : عمر خالد

ميسي - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استمرار غياب ليونيل ميسي لاعب الفريق بسبب الإصابة.

وذكر النادي الفرنسي في بيانه الرسمي أن ميسي سيغيب عن لقاء مونبلييه غدا السبت بسبب الإصابة وسيخضع لفحوصات طبية جديدة يوم الأحد المقبل.

ويعاني ليونيل ميسي من إصابة في الركبة اليسرى، وأجرى أشعة رنين مغناطيسي أظهرت معاناته من كدمة في العظام، وهو الأمر الذي يتطلب فترة راحة.

وكان ميسي قد اعترض على استبادله في لقاء أولمبيك ليون، حيث رفض مصافحة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو.

ولم يسجل ميسي حتى اللحظة مع سان جيرمان في 3 مباريات خاضها بقميصه.

وغاب ميسي عن مباراة سان جيرمان منتصف الأسبوع أمام ميتز بسبب الإصابة أيضا.

ويأتي نادي باريس سان جيرمان في صدراة ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مارسيليا.

ليونيل ميسي الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
ذا صن: يورجن كلوب مصمم على ضم لاعب وست هام 5 دقيقة | ميركاتو
صلاح أبو جريشة لـ في الجول: تراجعنا عن ضم الصالح بقرار طلعت يوسف 8 دقيقة | ميركاتو
الزمالك يجدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم 17 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سولشاير: عودة كافاني تجعلني في حيرة لاختيار التشكيل 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أس: لابورتا وكومان تحدثا خلال العودة من قادش وقررا إعلاء مصلحة برشلونة 56 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر جوارديولا: الدوري الإنجليزي الرائع يزداد صعوبة كل عام ساعة | الدوري الإنجليزي
بيان رسمي – المريخ السوداني يشكو سيف تيري وفاركو لـ فيفا ساعة | الدوري المصري
رابطة أندية أوروبا ترفض إقامة كأس العالم كل عامين: فكرة مدمرة وخطر على اللاعبين ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث