سان جيرمان يعلن غياب ميسي عن مباراة مونبلييه

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استمرار غياب ليونيل ميسي لاعب الفريق بسبب الإصابة.

وذكر النادي الفرنسي في بيانه الرسمي أن ميسي سيغيب عن لقاء مونبلييه غدا السبت بسبب الإصابة وسيخضع لفحوصات طبية جديدة يوم الأحد المقبل.

ويعاني ليونيل ميسي من إصابة في الركبة اليسرى، وأجرى أشعة رنين مغناطيسي أظهرت معاناته من كدمة في العظام، وهو الأمر الذي يتطلب فترة راحة.

وكان ميسي قد اعترض على استبادله في لقاء أولمبيك ليون، حيث رفض مصافحة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو.

ولم يسجل ميسي حتى اللحظة مع سان جيرمان في 3 مباريات خاضها بقميصه.

وغاب ميسي عن مباراة سان جيرمان منتصف الأسبوع أمام ميتز بسبب الإصابة أيضا.

ويأتي نادي باريس سان جيرمان في صدراة ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مارسيليا.