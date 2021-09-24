علي أبو جريشة: نسعى لحل الأزمة المالية لإتمام التعاقدات الجديدة ودفع مستحقات اللاعبين

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 13:52

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

لا يزال الإسماعيلي يحاول توفير المال اللازم لإتمام تعاقده مع لاعبين جدد ولتسديد مستحقات متأخرة لنجومه الحاليين.

وقال علي أبو جريشة، أسطورة النادي ورئيس اللجنة الفنية به حاليا، في تصريحات صحفية:"نسعى لتوفير سيولة مالية لنوفي بالتزاماتنا مع اللاعبين".

وأضاف "نريد توفير مستحقات اللاعبين الحاليين وكذلك الجدد. المدير الفني طلعت يوسف وافق على اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق. سنعلن الصفقات قريبا بعد إتمام التعاقدات".

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وأتم "الإسماعيلي دفع 6 ملايين جنيه للاتحاد المصري لكرة القدم كرسوم قيد لاعبين، وهو مبلغ كبير جدا مقارنة بميزانية الفريق".

ويقود طلعت يوسف فريق الدراويش بعد رحيل المدرب إيهاب جلال.

وتعاقد الإسماعيلي مع الظهير الأيمن عصام صبحي والحارس أحمد عادل استعدادا للموسم الجديد.

بينما رحل عنه فخر الدين بن يوسف ونادر رمضان ومحمود صلاح ورضوان شريفي وإبراهيم أبو اليزيد.

واحتل الإسماعيلي المركز 11 في ترتيب الموسم الماضي من الدوري.

الإسماعيلي
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