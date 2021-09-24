مدربه السابق: لا أنصح هنري بقيادة برشلونة

لا يحبذ ريمون دومينيك قيادة تييري هنري لفريق برشلونة بعدما قالت تقارير إن الأخير قد يخلف رونالد كومان في مقعد الرجل الأول في النادي الكاتالوني.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بعد خوضه لخمس مباريات.

وقال دومينيك، الذي قاد هنري حين درب منتخب فرنسا، في حواره مع صحيفة ليكيب:"لديه ما يلزم لتدريب برشلونة".

وأضاف "هنري يعرف النادي وفلسفته ومبادئه، لكن كل من سيذهب إلى هناك سيعاني".

واستمر "من الأفضل قيادة فريق قوي. هناك لاعبون جيدون في برشلونة، لكن ليسوا رائعين. لو لم يضموا لاعبين مميزين، لا أعتقد أنهم سيكونون ضمن أول 5 فرق في الدوري".

وتلقى برشلونة هزيمة قاسية في ملعبه بثلاثية دون رد أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

قبل أن يفقد 4 نقاط في الدوري بالتعادل مع غرناطة وقادش.

ودرب هنري ناديي موناكو ومونتريال إمباكت لكنه الآن يعمل مساعدا للمدرب روبرتو مارتينيز في منتخب بلجيكا.

ولعب هنري في برشلونة من 2007 إلى 2010 وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق.