خبر في الجول - عبد الحليم علي يقترب من منصب مدير الكرة في المصري

علم FilGoal.com أن المصري اتفق شفهيا مع عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، على تولي منصب مدير الكرة في الفريق الأول.

ومن المفترض حضور المهاجم السابق لبورسعيد اليوم الجمعة لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي.

وعمل عبد الحليم علي (47 عاما) مديرا للكرة في الزمالك 3 مرات آخرها من نوفمبر 2020 إلى مارس الماضي.

وغير المصري إدارته الفنية بعد رحيل علي ماهر، فتعاقد مع التونسي معين الشعباني بطل دوري إفريقيا 2018 و2019.

واحتل المصري المركز الخامس في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.

لكنه سيشارك في الكونفدرالية 2021-2022 وسيواجه ريفينيو أوثوريتي الأوغندي في دور الـ32 منتصف أكتوبر المقبل.

وسيلعب المصري لقاء الذهاب في أوغندا ثم يستضيف الإياب في مصر.

وستحدد القرعة منافسه في دور الملحق إذا أطاح بريفينيو أوثوريتي.