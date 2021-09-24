فينجر: مستعد لخوض مغامرة كأس العالم كل عامين

دافع أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، عن فكرة إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من 4.

وقال الفرنسي في تصريحات لشبكة بي بي سي:"كأس العالم حدث ضخم لدرجة أنني لا أعتقد أن مسألة إقامته كل عامين سيقلل من هيبته، تريد أن تكون الأفضل في العالم وتريد أن تكون الأفضل في العالم كل عام".

وتابع "أنا لست في رحلة غرور، لقد طُلب مني المساعدة في ذلك الأمر وأنا أستشير العالم بأسره".

وأوضح المدير الفني السابق "أنا واثق، لكني لا أعرف القوى المؤيدة أو المعارضة، أنا فقط أقدم هذا الاقتراح لأنني أعتقد أنه جيد من أجل اللعبة".

وواصل حديثه "أعتقد أننا إذا استمررنا على هذا النحو فإننا سنصطدم بالحائط، ما يضر اللاعبين بشكل مطلق هو السفر المتكرر والتأخر في السفر، ولذلك فإنه مع تقليص فترة التصفيات، أعتقد أن الأندية ستستفيد، وسوف يستفيد اللاعبون أيضا".

واختتم تصريحاته "العديد من الردود التي كانت سلبية ظهرت لأنهم لم يروا المفهوم بالكامل، مسألة كأس العالم كل عامين يكون منطقيا فقط إذا رأيت الاقتراح بأكمله وإذا قمت بإعادة تجميع التصفيات".

وكان أرسين فينجر اقترح تنظيم كأس العالم كل عامين في محاولة لتغيير شكل المسابقة المتعارف عليها كل 4 أعوام.

لكن الفكرة لاقت اعتراضا من أندية وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".