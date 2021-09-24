بيكيه: لماذا نلعب مباراتين خلال 4 أيام؟

انتقد جيرار بيكيه مدافع برشلونة رزنامة مباريات فريقه الذي تعادل في آخر مواجهتين في الدوري الإسباني أمام غرناطة وقادش.

ولعب برشلونة في ملعب قادش يوم الخميس بعد 3 أيام من استضافة غرناطة، المباراة التي جاءت بعد 6 أيام من مواجهة الفريق لبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وقال بيكيه لقناة Movistar:"لا أفهم ما هذه الرزنامة التي وضعوها، لعبنا يوم الثلاثاء وكان أمامنا نهاية الأسبوع لنلعب في الدوري، لكنهم جعلونا نواجه غرناطة يوم الإثنين، ثم لعبنا يوم الخميس، ويوم الأحد سنلعب الساعة 4 عصرا".

وأضاف "كان بإمكانهم تحديد مباراة غرناطة يوم السبت أو الأحد، لكنهم جعلونا نلعب يوم الإثنين. هذا ما لا أفهمه، حقيقة، لا أعرف من الذي يحدد التواريخ".

وأتم "أين المسؤولين عن الدوري من ذلك؟ الآن سنلعب 5 مباريات، بين كل واحدة والأخرى سنحصل على راحة يومين فقط. عليهم مساعدتنا نحن اللاعبون".

وسقط برشلونة في ملعبه بثلاثية أمام بايرن قبل أن يفقد 4 نقاط أمام غرناطة وقادش.

ويستضيف ليفانتي يوم الأحد ثم الأربعاء يحل ضيفا على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وفي 2 أكتوبر يخوض لقاء قويا ضد مضيفه أتليتكو مدريد حامل لقب الدوري.