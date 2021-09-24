ماركا: تعاقد برشلونة مع شابي صعب.. لكن ليس مستحيلا

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن اسم المدير الفني الإسباني شابي هيرنانديز مرتبط بقوة لتدريب برشلونة، حيث يعتبر الأمر صعبا ولكن ليس مستحيلا.

وأضاف تقرير الصحيفة الإسبانية أن هناك شكوكا كبيرة حول استمرارية المدير الفني الهولندي رونالد كومان مع برشلونة في الفترة المقبلة بسبب نتائج الفريق حيث لم يفز النادي في آخر 3 مباريات.

وكتبت ماركا أن شابي لا يريد أن يتفاوض مع النادي في وجود كومان، لأنه يعتبره رمزا في النادي.

وأوضحت أن هناك احتراما متبادلا بين شابي وخوان لابورتا رئيس برشلونة، رغم أن الأول كان يُعتقد تأييده لفيكتور فونت خلال انتخابات النادي الأخيرة، لكن المدرب البالغ من العمر 41 عاما لم يربط نفسه علنا بفونت، ولا أي شخص آخر.

وتابع التقرير أنه إذا اقتنع شابي بمشروع برشلونة، فسيكون مستعدا لتولي المهمة على الفور، على الرغم من أن الموسم قد بدأ بالفعل.

ويمتد عقد شابي مع السد القطري إلى 2023.

وخلال الفترة التي قضاها كمدرب في قطر ، فاز بلقب دوري واحد ، وكأس قطر مرتين ، وكأس السوبر القطري مرة واحدة ، وكأس الأمير وكأس نجوم قطر، وسيواجه السد نادي الريان بقيادة لوران بلان، نجم فرنسا السابق، في نهائي كأس الأمير.

يذكر أن برشلونة تعادل سلبيا مع نادي قادش ضمن مباريات الدوري الإسباني، حيث تعتبر المباراة الثالثة التي لم يحقق فيها النادي انتصارا بعد الخسارة من بايرن ميونخ في دوري الأبطال، والتعادل أمام غرناطة في الدوري.