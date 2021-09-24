روبرتو: لا يوجد فريق إسباني يمتلك لاعبين أفضل من برشلونة

شدد سيرخي روبرتو مدافع برشلونة على أن فريقه قادر على الفوز بلقب الدوري الإسباني رغم البداية المتعثرة التي جمع خلالها النادي 9 نقاط فقط من 5 مباريات.

ولم يقدر رفاق روبرتو على النيل من شباك مضيفهم قادش يوم الخميس ليتعادلوا سلبيا في البطولة المحلية.

وبعد اللقاء قال روبرتو لقناة Movistar:"علينا الفوز بالدوري".

وأضاف "لن يكفينا احتلال مركز ضمن الأربعة الأوائل، علينا القتال على اللقب".

وأتم "لا أعتقد أن الفرق الأخرى تمتلك قائمة لاعبين أفضل منا".

تعثر برشلونة الجديد جعله ثامنا في ترتيب الدوري الإسباني ورصيده 9 نقاط فقط بعد خوض 5 مباريات.

ويستضيف برشلونة فريق ليفانتي يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري.

ثم يتجه للبرتغال لمقارعة بنفيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بعد ذلك تنتظره مواجهة نارية في العاصمة ضد أتليتكو مدريد حامل لقب الدوري.