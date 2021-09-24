مورينيو: سنحاول التظلم ضد طرد بيليجريني

شدد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما على ضرورة التظلم على قرار طرد القائد لورينزو بيليجريني أمام أودينيزي.

وفاز روما على أودينيزي بهدف دون مقابل في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو عبر شبكة "دازن" عقب نهاية اللقاء: "بعد الخسارة، المباراة القادمة تكون صعبة على المستوى الذهنى، أعتقد أننا أظهرنا جودة الفريق في أول 35 دقيقة، سيطرنا على اللقاء كاملا أمام فريق منظم دفاعيا".

وأضاف "سجلنا هدفا وحصلنا على عدة فرص، كل شيء سار بشكل جيد واللقاء كان بين أيدينا".

وعن طرد لورينزو بيليجريني قال: "لا أعرف آليه الأمر في الكرة الإيطالية، لكن إذا كان بإمكاننا التظلم سنفعل ذلك، لدي شكوك عديدة إذا يمكن لشخص أن يقول أن اللاعب يستحق الحصول على إنذار ثانٍ".

وأتم "إذا كان هناك طريقة للتظلم علينا فعله وهو ما يتيح له خوض مواجهة الأحد المقبل".

وتعرض بيليجريني للطرد بعد حصوله على إنذار ثاني في الدقيقة الأخيرة لضرب لاعب أودينيزي بالمرفق في التحام هوائي.

ويستعد روما لمواجهة غريمه التقليدي لاتسيو يوم الأحد المقبل في الدوري بدربي العاصمة الإيطالية.