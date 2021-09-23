أوجاع كومان مستمرة.. برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام قادش

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 23:55

كتب : أحمد أباظة

ممفيس ديباي - قادش × برشلونة

تعادل برشلونة مع مضيفه قادش سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإسباني.

سيطر الهدوء والتحفظ على ملامح الشوط الأول، في ظل عرضيات مستمرة من برشلونة لإيجاد الثغرة داخل تكتلات قادش الدفاعية.

حاول أصحاب الأرض في الدقيقة 14 بواسطة ألفارو نيجريدو الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى، فيما استمر دفاع الفريق في إبعاد العرضيات والبينيات المرتفعة بالتناوب مع حارس المرمى جيريماس ليديسما.

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وفي الدقيقة 38 أصيب فالي لاعب وسط قادش، ليتم استبداله اضطراريا ويأتي جينس جونسون بدلا منه، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني حل سالفي سانشيز على حساب ألفارو خيمينيز في صفوف قادش، فيما أجرى رونالد كومان مدرب برشلونة أول تبديلاته بنزول سيرجي روبرتو بدلا من يوسف ديمير.

بادر نيجريدو مع انطلاق الشوط بتسديدة تصدى لها الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، فيما حاول ممفيس ديباي لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 52 بتسديدة أبعدها ليديسما إلى ركنية.

وفي الدقيقة 57 أجرى قادش التبديلين الثالث والرابع بخروج ألفارو نيجريدو وسانتياجو أرزامينديا ونزول تشوكو لوزانو وألبرتو بيريا، بينما سدد إيزا كارسيلين كرة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 60.

ازداد موقف برشلونة تعقيدا بتعرضه للنقصان العددي في الدقيقة 65 بطرد فرينكي دي يونج للإنذار الثاني، بعد 4 دقائق فقط من تلقيه الإنذار الأول.

أتى ثاني تبديلات كومان بنزول فيليبي كوتينيو بدلا من لوك دي يونج في الدقيقة 68، ثم تبعه الثالث بخروج جافي ونزول نيكو في الدقيقة 73، فيما أهدر روبن سوريانو فرصة اقتناص الفوز في الدقيقة 75 برأسية علت العارضة.

اختتم قادش تبديلاته في الدقيقة 79 بنزول كارلوس أكابو على حساب إيزا كارسيلين، فيما أتى ريكي بويج في صفوف برشلونة على حساب سيرجينو ديست في الدقيقة 80، ولمرة أخرى كاد صاحب الأرض أن يقتنص الفوز بتسديدة من سالفي سانشيز تصدى لها تير شتيجن.

بهذه النتيجة يصل رصيد برشلونة إلى 9 نقاط من 5 مباريات بواقع انتصارين و3 تعادلات في المركز السابع وله مباراة مؤجلة ضد إشبيلية، بفارق 7 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما يحتل قادش المركز الرابع عشر بـ6 نقاط.

برشلونة قادش الدوري الإسباني
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