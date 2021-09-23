كرة يد – على زين يفوز وخسارة يحيى خالد وأحمد ممدوح هاشم في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 22:23

كتب : FilGoal

فريق برشلونة لكرة اليد

فاز على زين وخسر يحيى خالد وأحمد ممدوح هاشم في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

يأتي ذلك عكس الجولة الأولى التي شهدت 3 انتصارات للثلاثي المصري.

وساهم علي زين في فوز برشلونة على موتور زابوروزهي الأوكراني بنتيجة 36-25.

أخبار متعلقة
كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري جمعة: موقف مصطفى محمد في يد اتحاد الكرة.. وصلاح لم يتغير منذ مزاملتي له كرة يد - يحيى خالد أفضل لاعب في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا كرة يد – الزمالك والأهلي يواصلان الانتصارات للجولة الثانية

وسجل علي زين هدفا واحدا في اللقاء من أصل 4 تسديدات على مرمى الخصم.

وارتقى برشلونة إلى الصدارة برصيد 4 نقاط من انتصارين في مباراتين.

بينما سقط تيليكوم فيزبريم المجري والذي يلعب له يحيى خالد أمام فيف تارجي كيلسي بنتيجة 29-32.

ولم تمنع أهداف يحيى خالد الثلاثة فريقه من الخسارة.

وكان يحيى خالد قد حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بعدما سجل 10 أهداف.

وخسر دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 41-30 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

واكتفى أحمد ممدوح هاشم لاعب دينامو بوخارست بتسجيل هدف واحد، ليتوقف رصيد الفريق عند نقطتين متراجعا للمركز الخامس.

كرة يد برشلونة علي زين
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد – على زين يفوز وخسارة يحيى خالد وأحمد ممدوح هاشم في دوري أبطال أوروبا 31 دقيقة | رياضات أخرى
الكشف عن موعد وتوقيت الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد 32 دقيقة | الدوري الإسباني
ضياء السيد: علاقتي بـ شيكابالا رائعة.. وسنلعب ودية واحدة قبل مباراتي ليبيا ساعة | منتخب مصر
استراحة في إسبانيا - قادش (0) - (0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
نابولي يعود للصدارة برباعية في سامبدوريا.. وإيموبيلي يخطف تعادلا قاتلا ضد تورينو ساعة | الدوري الإيطالي
تشكيل برشلونة – الثنائي دي يونج أساسي.. وديست ظهير أيسر أمام قادش 2 ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – القيد يؤجل حسم مصير مروان حمدي مع الزمالك 2 ساعة | ميركاتو
برشلونة يضم أصغر هداف في تاريخ الدوري التركي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث