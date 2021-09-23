كرة يد – على زين يفوز وخسارة يحيى خالد وأحمد ممدوح هاشم في دوري أبطال أوروبا
الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 22:23
كتب : FilGoal
فاز على زين وخسر يحيى خالد وأحمد ممدوح هاشم في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.
يأتي ذلك عكس الجولة الأولى التي شهدت 3 انتصارات للثلاثي المصري.
وساهم علي زين في فوز برشلونة على موتور زابوروزهي الأوكراني بنتيجة 36-25.
وسجل علي زين هدفا واحدا في اللقاء من أصل 4 تسديدات على مرمى الخصم.
وارتقى برشلونة إلى الصدارة برصيد 4 نقاط من انتصارين في مباراتين.
بينما سقط تيليكوم فيزبريم المجري والذي يلعب له يحيى خالد أمام فيف تارجي كيلسي بنتيجة 29-32.
ولم تمنع أهداف يحيى خالد الثلاثة فريقه من الخسارة.
وكان يحيى خالد قد حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بعدما سجل 10 أهداف.
وخسر دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 41-30 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
واكتفى أحمد ممدوح هاشم لاعب دينامو بوخارست بتسجيل هدف واحد، ليتوقف رصيد الفريق عند نقطتين متراجعا للمركز الخامس.