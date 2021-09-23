كرة يد – على زين يفوز وخسارة يحيى خالد في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 22:23

كتب : FilGoal

فريق برشلونة لكرة اليد

فاز على زين وخسر يحيى خالد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

يأتي ذلك عكس الجولة الأولى التي شهدت 3 انتصارات للثلاثي المصري.

وساهم علي زين في فوز برشلونة على موتور زابوروزهي الأوكراني بنتيجة 36-25.

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وسجل علي زين هدفا واحدا في اللقاء من أصل 4 تسديدات على مرمى الخصم.

وارتقى برشلونة إلى الصدارة برصيد 4 نقاط من انتصارين في مباراتين.

بينما سقط تيليكوم فيزبريم المجري والذي يلعب له يحيى خالد أمام فيف تارجي كيلسي بنتيجة 29-32.

ولم تمنع أهداف يحيى خالد الثلاثة فريقه من الخسارة.

وكان يحيى خالد قد حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بعدما سجل 10 أهداف.

وخسر دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 41-30 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يشارك محمد ممدوح هاشم في المباراة، وتوقف رصيد فريقه عند نقطتين وتراجع للمركز الخامس.

كرة يد برشلونة علي زين
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