كرة يد – على زين يفوز وخسارة يحيى خالد في دوري أبطال أوروبا

فاز على زين وخسر يحيى خالد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

يأتي ذلك عكس الجولة الأولى التي شهدت 3 انتصارات للثلاثي المصري.

وساهم علي زين في فوز برشلونة على موتور زابوروزهي الأوكراني بنتيجة 36-25.

وسجل علي زين هدفا واحدا في اللقاء من أصل 4 تسديدات على مرمى الخصم.

وارتقى برشلونة إلى الصدارة برصيد 4 نقاط من انتصارين في مباراتين.

بينما سقط تيليكوم فيزبريم المجري والذي يلعب له يحيى خالد أمام فيف تارجي كيلسي بنتيجة 29-32.

ولم تمنع أهداف يحيى خالد الثلاثة فريقه من الخسارة.

وكان يحيى خالد قد حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بعدما سجل 10 أهداف.

وخسر دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 41-30 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يشارك محمد ممدوح هاشم في المباراة، وتوقف رصيد فريقه عند نقطتين وتراجع للمركز الخامس.