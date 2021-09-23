الكشف عن موعد وتوقيت الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 22:23

كتب : أحمد أباظة

برشلونة - ريال مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" عن موعد مباراة "الكلاسيكو" المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في الدور الأول من المسابقة.

وتقام المباراة على ملعب برشلونة "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع العاشر لليجا.

وبحسب ما أعلنه خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، فإن الكلاسيكو سيلعب يوم الأحد الرابع والعشرين من أكتوبر، في الساعة 4:15 مساء بتوقيت القاهرة.

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وينتظر برشلونة بعض الأنباء الهامة قبل هذه المباراة بخصوص صدامه في الأسبوع التاسع ضد فالنسيا، والتي طالبت رابطة الليجا بتأجيله، نظرا لأنه سيأتي بعد التوقف الدولي مباشرة، ما يعني أن النادي سيواجه صعوبة في إشراك لاعبيه اللاتينيين.

حدث الأمر ذاته مع مباراة إشبيلية وبرشلونة التي تم تأجيلها من الأسبوع الرابع، وبناء عليه فإن الموعد المحدد لمواجهة فالنسيا في التاسعة من مساء 17 أكتوبر، على الأرجح لن يشهد إقامتها.

في الإطار ذاته تقترب مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الأسبوع التاسع من التأجيل أيضا لنفس السبب، حيث تستمر تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 بجدول مضغوط يحرم اللاعبين من الراحة الكافية لخوض منافسات الدوري يومي السبت والأحد.

يذكر أن ريال مدريد جمع 13 نقطة من أول 5 مباريات بـ4 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يملك برشلونة 8 نقاط من 4 مباريات، بواقع فوزين وتعادلين.

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