ضياء السيد: علاقتي بـ شيكابالا رائعة.. وسنلعب ودية واحدة قبل مباراتي ليبيا

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 21:48

كتب : FilGoal

ضياء السيد - مدرب سيراميكا كليوباترا

تح ضياء السيد مدرب منتخب مصر عن علاقته بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، مؤكدا على روعتها.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "طوال عمري معتدل وما حدث كان في إطار (الهزار)، لكنني حزين من قناة كبيرة بأن يتم التسريب فيها، وإن كنت أعلم أنه تصرف غير أخلاقي فردي وليس مقصودا من مسؤوليها".

وأضاف "الفيديو منذ 12 يوما. الحمد لله أنه لا يوجد به شيء آخر".

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مدرب منتخب مصر أتبع "علاقتي بشيكابالا ممتازة، وعلاقة ابني علي بشيكابالا رائعة. منذ تولي منصبي أجريت ثلاث مداخلات عبر قناتي أون تايم سبورتس، وقناة الزمالك".

واستمر "كارلوس كيروش أخطرنا منذ اللحظة الأولى بأنه المسؤول أساسا عن الخيارات الفنية دون النظر لأي انتماءات أو أية اعتبارات. لن نفرض اختيارات معينة عليه بالتأكيد".

وعن الفترة المقبلة لمنتخب مصر، قال ضياء "سنلعب مباراة ودية واحدة أمام ليبيريا قبل مباراتي ليبيا، ولا وقت لخوض وديات أخرى".

وأتم "أعلنا قائمة المحترفين المبدئية وشاهدنا كل مباريات المحترفين. بعد أيام سنعلن عن القائمة النهائية".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا خلال توقف أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

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