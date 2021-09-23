انتهت في إسبانيا - قادش (0) - (0) برشلونة.. تعادل مخيب للفريق الكتالوني
الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 21:46
كتب : أحمد أباظة
يستقبل برشلونة نظيره غرناطة على ملعب كامب نو في ختام منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإسباني.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة يمكنك متابعتها من هنا
------------
نهاية المباراة
ق 96 سيرجيو بوسكيتس يتلقى البطاقة الصفراء
ق 90 الحكم يحتسب 5 دقائق كوقت بديل
ق 88 كارلوس أكابو يتلقى إنذارا بسبب التدخل.. ركلة حرة لبرشلونة يلعبها كوتينيو خارج الملعب إلى ركلة مرمى
ق 81 تسديدة قوية من سالفي سانشيز يتصدى لها تير شتيجن
ق 80 تغيير برشلونة الرابع بنزول ريكي بويج بدلا من سيرجينو ديست
ق 79 تبديل قادش الأخير بخروج إيزا كارسيلين ونزول كارلوس أكابو
ق 75 روبن سوبرينو يهدر فرصة ذهبية لخطف المباراة برأسية تمر فوق العارضة
ق 73 تبديل ثالث في صفوف البلوجرانا بنزول نيكو بدلا من جافي
ق 68 التغيير الثاني في برشلونة بخروج لوك دي يونج ونزول فيليبي كوتينيو
ق 66 سيرجي روبرتو ينال إنذارا للاعتراض
ق 65 فرينكي دي يونج يتلقى الإنذار الثاني ويغادر أرض الملعب بالبطاقة الحمراء
ق 61 إنذار أول في المباراة يناله فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة
ق 60 تسديدة من إيزا كارسيلين تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية لصالح قادش
ق 57 تبديلان في صفوف قادش بخروج ألفارو نيجريدو وسانتياجو أرزامينديا ونزول تشوكو لوزانو وألبرتو بيريا
ق 52 تسديدة من ممفيس ديباي يبعدها ليديسما إلى ركنية
ق 47 تسديدة خطيرة من ألفارو نيجريدو يتصىدى لها تير شتيجن
ق 46 تغيير قادش الثاني بخروج ألفارو خيمينيز ونزول سالفي سانشيز
ق 46 تغيير برشلونة الأول بنزول سيرجي روبرتو بدلا من يوسف ديمير
بداية الشوط الثاني
ق 45+3 نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 40 تبديل أول اضطراري في المباراة بخروج فالي ونزول جينس جونسون
ق 38 إصابة فالي لاعب وسط قادش
ق 37 ديست يحاول إرسال عرضية جديدة ولكن لا فائدة.. دفاع قادش يواصل الإبعاد
ق 31 محاولة عرضية من سيرجينو ديست ولكن يبعدها الدفاع
ق 22 دي يونج يرسل عرضية يبعدها دفاع قادش
ق 17 ديباي يرسل بينية إلى منطقة جزاء قادش ولكن يتصدى لها الحارس جيريمياس ليديسما
ق 14 عرضية تصل إلى ألفارو نيجريدو مهاجم قادش ولكن تسديدته تمر بجوار المرمى
ق 9 ديباي يرسل عرضية إلى منطقة جزاء قادش يبعدها الدفاع
ق 1 صافرة البداية.. برشلونة خارج الديار محاولا تصحيح المسار بعد تعادله الأخير مع غرناطة
بداية المباراة