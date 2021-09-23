مباشر في إسبانيا - قادش (0) - (0) برشلونة.. بداية الشوط الثاني

يستقبل برشلونة نظيره غرناطة على ملعب كامب نو في ختام منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإسباني.

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ق 52 تسديدة من ممفيس ديباي يبعدها ليديسما إلى ركنية

ق 47 تسديدة خطيرة من ألفارو نيجريدو يتصىدى لها تير شتيجن

ق 46 تغيير قادش الثاني بخروج ألفارو خيمينيز ونزول سالفي سانشيز

ق 46 تغيير برشلونة الأول بنزول سيرجي روبرتو بدلا من يوسف ديمير

بداية المباراة

ق 45+3 نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 40 تبديل أول اضطراري في المباراة بخروج فالي ونزول جينس جونسون

ق 38 إصابة فالي لاعب وسط قادش

ق 37 ديست يحاول إرسال عرضية جديدة ولكن لا فائدة.. دفاع قادش يواصل الإبعاد

ق 31 محاولة عرضية من سيرجينو ديست ولكن يبعدها الدفاع

ق 22 دي يونج يرسل عرضية يبعدها دفاع قادش

ق 17 ديباي يرسل بينية إلى منطقة جزاء قادش ولكن يتصدى لها الحارس جيريمياس ليديسما

ق 14 عرضية تصل إلى ألفارو نيجريدو مهاجم قادش ولكن تسديدته تمر بجوار المرمى

ق 9 ديباي يرسل عرضية إلى منطقة جزاء قادش يبعدها الدفاع

ق 1 صافرة البداية.. برشلونة خارج الديار محاولا تصحيح المسار بعد تعادله الأخير مع غرناطة

بداية المباراة