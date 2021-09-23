مباشر في إسبانيا - قادش (0) - (0) برشلونة.. بداية الشوط الثاني
الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 21:46
كتب : أحمد أباظة
يستقبل برشلونة نظيره غرناطة على ملعب كامب نو في ختام منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإسباني.
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ق 52 تسديدة من ممفيس ديباي يبعدها ليديسما إلى ركنية
ق 47 تسديدة خطيرة من ألفارو نيجريدو يتصىدى لها تير شتيجن
ق 46 تغيير قادش الثاني بخروج ألفارو خيمينيز ونزول سالفي سانشيز
ق 46 تغيير برشلونة الأول بنزول سيرجي روبرتو بدلا من يوسف ديمير
بداية المباراة
ق 45+3 نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 40 تبديل أول اضطراري في المباراة بخروج فالي ونزول جينس جونسون
ق 38 إصابة فالي لاعب وسط قادش
ق 37 ديست يحاول إرسال عرضية جديدة ولكن لا فائدة.. دفاع قادش يواصل الإبعاد
ق 31 محاولة عرضية من سيرجينو ديست ولكن يبعدها الدفاع
ق 22 دي يونج يرسل عرضية يبعدها دفاع قادش
ق 17 ديباي يرسل بينية إلى منطقة جزاء قادش ولكن يتصدى لها الحارس جيريمياس ليديسما
ق 14 عرضية تصل إلى ألفارو نيجريدو مهاجم قادش ولكن تسديدته تمر بجوار المرمى
ق 9 ديباي يرسل عرضية إلى منطقة جزاء قادش يبعدها الدفاع
ق 1 صافرة البداية.. برشلونة خارج الديار محاولا تصحيح المسار بعد تعادله الأخير مع غرناطة
بداية المباراة