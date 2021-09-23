نابولي يعود للصدارة برباعية في سامبدوريا.. وإيموبيلي يخطف تعادلا قاتلا ضد تورينو

واصل نابولي تمسكه بصدارة الدوري الإيطالي وحقق العلامة الكاملة بعد مرور 5 جولات بسحق سامبدوريا برباعية دون مقابل، بينما تعثر لاتسيو بتعادل 1-1 مع تورينو.

ورفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر حامل اللقب وميلان.

ولأول مرة يحقق نابولي العلامة الكاملة بعد مرور أول 5 جولات منذ موسم 1987-88 و2017-18.

تقدم البارتينوبي مبكرا بهدف للنيجيري فيكتور أوسمين في الدقيقة العاشرة بعدما حول عرضية لورينزو إنسيني في الشباك.

إنسيني واصل صناعة الأهداف بصناعة الهدف الثاني للإسباني فابيان رويز، إذ مهد له الكرة على قوس منطقة الجزاء ليسدد الأخير كرة أرضية على يمين الحارس معلنا هدف نابولي الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 50 سجل أوسيمين هدفه الثاني في اللقاء والثالث له الموسم الحالي والثالث لفريقه بعدما أودع عرضية هيرفينج لوزانو الأرضية في الشباك.

وبعد 8 دقائق عزز البولندي بيوتر زيلينسكي من تفوق نابولي بتصوبية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من لوزانو.

فوز رفع رصيد نابولي لـ 15 نقطة بينما توقف رصيد سامبدوريا عند 5 نقاط في المركز الخامس.

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تورينو × لاتسيو

في الملعب الأولمبي بمدينة تورينو خطف لاتسيو نقطة ثمينة خارج قواعده بفضل هدافه تشيرو إيموبيلي.

المباراة استمرت سلبية حتى الدقيقة 75، وفي الدقيقة التالية سجل الكرواتي ماركو بياتسا هدف تقدم التورو برأسية متقنة محولا عرضية ويلي سينجو في الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل إيموبيلي هدف التعادل من علامة الجزاء.

هدف عزز به إيموبيلي تصدره لترتيب هدافي الدوري برصيد 6 أهداف.

تعادل ثاني على التوالي لكتيبة ماورويسو ساري احتل به المركز السابع في جدول الدوري، بينما رفع تورينو رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر.

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