تشكيل برشلونة – الثنائي دي يونج أساسي.. وديست ظهير أيسر أمام قادش

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 20:52

كتب : FilGoal

يوسف ديمير - برشلونة × غرناطة

يشغل بادوس ديست مركز الظهير الأيسر لبرشلونة أمام قادش في غياب جوردي ألبا، فيما يقود لوك دي يونج الهجوم.

أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة قادس بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة شهد قيادة لوك دي يونج للهجوم، فيما يبدأ أوسكار مينجيزا كظهير أيمن.

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ويتواجد الثنائي الشاب جافي، ويوسف ديمير في التشكيل الأساسي للمباراة في وسط الملعب والهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: أوسكار مينجيزا – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – بادوس ديست.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج – جافي.

الهجوم: يوسف ديمير – لوك دي يونج – ميمفيس ديباس.

برشلونة قادش
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