خبر في الجول – القيد يؤجل حسم مصير مروان حمدي مع الزمالك

قرر باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي لنادي الزمالك، تأجيل مصير مروان حمدي مهاجم الفريق من موسم الانتقالات الجاري إلى وقت لاحق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كارتيرون قرر تأجيل الموافقة على رحيل اللاعب، لحين وضوح موقف النادي من أزمة القيد الجارية.

وكان مروان حمدي تلقى عرضين من ناديي فيوتشر وسيراميكا كليوباترا لضمه على سبيل الإعارة في الفترة الأخيرة، ورحب اللاعب بالرحيل عن الفريق الأبيض.

ويملك الزمالك حاليا في قائمته ثلاثة مهاجمين صرحاء، هم سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي، بجانب مروان حمدي، وعمر السعيد العائد من الإعارة.

وبعد أن ضم الزمالك سيف الجزيري بشكل نهائي من المقاولون العرب، فإن النادي لا يستطيع قيد اللاعب في قائمته حاليا بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع النادي من قيد الصفقات الجديدة.

الزمالك كان أعارف أسامة فيصل في وقت سابق إلى نادي البنك الأهلي لمدة موسم.

وانضم مروان حمدي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في دوري أبطال إفريقيا، وهدف واحد فقط في بطولة الدوري، لكنه كان كافيا لحسم مباراة وادي دجلة الفارقة في مشوار التتويج بالمسابقة للفريق الأبيض.