برشلونة يضم أصغر هداف في تاريخ الدوري التركي

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 20:09

كتب : FilGoal

إيمري ديمير صفقة برشلونة الجديدة

أعلن برشلونة ضمه الموهبة التركية إيمري ديمير قادما من قيصري سبور بعقد يمتد حتى 2027.

اللاعب التركي البالغ 17 عاما انضم في صفقة كلفت النادي الكتالوني مليوني يورو بالإضافة إلى مكافأت متعلقة بالأداء.

ووضع برشلونة شرطا جزائيا في عقد اللاعب يُقدر بـ 400 مليون يورو.

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وسيستمر ديمير مع قيصري سبور الموسم الجاري على سبيل الإعارة وينضم بشكل نهائي إلى برشلونة ب في الموسم المقبل.

وأوضح برشلونة في بيانه أن ديمير يشغل مركز لاعب الوسط ويستطيع اللعب في المراكز الهجومية، ويتمتع بمهارة عالية ويبلغ طوله 175 سم.

وأصبح ديمير أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري التركي بعدما هز شباك جينشيليربيرجلي بعمر 15 عاما و299 يوما بقميص قيصري سبور في 2019 منهيا الموسم بتسجيل 3 أهداف.

وتدرج ديمير المولود عام 2004 في صفوف منتخبات تركيا للناشئين والشباب، ودون أن يسجل أهدافا.

الدوري الإسباني برشلونة ديمير
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