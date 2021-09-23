برشلونة يضم أصغر هداف في تاريخ الدوري التركي

أعلن برشلونة ضمه الموهبة التركية إيمري ديمير قادما من قيصري سبور بعقد يمتد حتى 2027.

اللاعب التركي البالغ 17 عاما انضم في صفقة كلفت النادي الكتالوني مليوني يورو بالإضافة إلى مكافأت متعلقة بالأداء.

ووضع برشلونة شرطا جزائيا في عقد اللاعب يُقدر بـ 400 مليون يورو.

وسيستمر ديمير مع قيصري سبور الموسم الجاري على سبيل الإعارة وينضم بشكل نهائي إلى برشلونة ب في الموسم المقبل.

❗ [BREAKING NEWS] ✍ Agreement to sign Emre Demir 🆕 17-year-old Turk to join Barça B from Kayserispor next season for 2 million euros plus variables on a contract until 30 June 2027#ForçaBarça 💙❤ https://t.co/FQiGMOCSBa — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) September 23, 2021

وأوضح برشلونة في بيانه أن ديمير يشغل مركز لاعب الوسط ويستطيع اللعب في المراكز الهجومية، ويتمتع بمهارة عالية ويبلغ طوله 175 سم.

وأصبح ديمير أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري التركي بعدما هز شباك جينشيليربيرجلي بعمر 15 عاما و299 يوما بقميص قيصري سبور في 2019 منهيا الموسم بتسجيل 3 أهداف.

وتدرج ديمير المولود عام 2004 في صفوف منتخبات تركيا للناشئين والشباب، ودون أن يسجل أهدافا.