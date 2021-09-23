سكاي: كونتي يرفض تدريب برشلونة أو أرسنال

لا يملك المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أي اهتمام بتولي قيادة برشلونة الإسباني او أرسنال الإنجليزي، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي سبورت إيطاليا".

ووفقا للشبكة ذاتها فإن كونتي ينتظر مشروعا جديدا في بداية الموسم، بعد تقارير متعددة ربطته بالبارسا والجانرز وأيضا مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقضى كونتي الموسمين الماضيين مدربا لفريق إنتر ميلان، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2010، منهيا حقبة احتكار يوفنتوس التي دامت لتسعة أعوام.

هذه التجربة وصلت إلى محطتها الأخيرة بنهاية الموسم الماضي، تزامنا مع أزمة النيراتزوري المالية الحادة التي أجبرته على التخلي عن المغربي أشرف حكيمي ثم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

ورحل كونتي عن إنتر باتفاق مشترك، يتضمن عدم إمكانية توليه مهمة تدريب أي فريق آخر في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري 2021-2022، ما يجعل التدريب خارج إيطاليا هو حله الوحيد في الموسم الحالي.

ولكن بحسب فابريزيو رومانو صحفي "سكاي" فإن كونتي ينوي الحصول على راحة لنهاية الموسم الحالي، ثم النظر لمشروعه القادم.

ولا يملك كونتي سوابق مع إثارة حماسه بفكرة تدريب أخد الفرق في منتصف الموسم، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية للوجهات المحتملة.

وتشير التقارير إلى حالة من عدم الاستقرار في مستقبل رونالد كومان مدرب برشلونة، حيث قيل أن النادي يفاوض أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق، وهو ما نفاه رومانو أيضا.

يذكر أن برشلونة يملك 8 نقاط من 4 مباريات في الليجا، فيما جمع أرسنال 6 نقاط من 5 مباريات بعد 3 هزائم متتالية ثم انتصارين.