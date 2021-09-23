كرة سلة – سيدات مصر يودعن أمم إفريقيا أمام صاحبات الأرض

ودع منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، بطولة أمم إفريقيا للكبار من ربع النهائي على يد الكاميرون.

وخسرت سيدات مصر أمام سيدات الكاميرون بنتيجة 67-61 في ربع النهائي.

المباراة شهدت قتالا مصريا حتى اللحظات الأخيرة، قادهن للتقدم في بعض الأحيان.

وبعد الخسارة، ستلعب مصر على المراكز من الخامس إلى الثامن.

وتلعب سيدات مصر مع الخاسر بين أنجولا ومالي مساء غد الجمعة في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وإذا فاز المنتخب المصري، سيلعب يوم السبت على المركز الخامس، أما إذا خسر، فسيلعب على المركز السابع.