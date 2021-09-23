كرة سلة – سيدات مصر يودعن أمم إفريقيا أمام صاحبات الأرض

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر سيدات السلة

ودع منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، بطولة أمم إفريقيا للكبار من ربع النهائي على يد الكاميرون.

وخسرت سيدات مصر أمام سيدات الكاميرون بنتيجة 67-61 في ربع النهائي.

المباراة شهدت قتالا مصريا حتى اللحظات الأخيرة، قادهن للتقدم في بعض الأحيان.

أخبار متعلقة
كرة سلة - جدول مباريات الاتحاد السكندري والأهلي في البطولة العربية للأندية كرة سلة - مصر تهزم تونس في بطولة إفريقيا للسيدات.. وتواجه الكاميرون في ربع النهائي كرة سلة - خسارة منتخب السيدات أمام السنغال ومواجهة عربية لحسم التأهل لربع النهائي كرة سلة - موعد مواجهة سيدات مصر ضد تونس لحجز بطاقة ربع نهائي بطولة إفريقيا

وبعد الخسارة، ستلعب مصر على المراكز من الخامس إلى الثامن.

وتلعب سيدات مصر مع الخاسر بين أنجولا ومالي مساء غد الجمعة في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وإذا فاز المنتخب المصري، سيلعب يوم السبت على المركز الخامس، أما إذا خسر، فسيلعب على المركز السابع.

كرة سلة مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – القيد يؤجل حسم مصير مروان حمدي مع الزمالك 5 دقيقة | ميركاتو
برشلونة يضم أصغر هداف في تاريخ الدوري التركي 26 دقيقة | ميركاتو
سكاي: كونتي يرفض تدريب برشلونة أو أرسنال 37 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة – سيدات مصر يودعن أمم إفريقيا أمام صاحبات الأرض 42 دقيقة | رياضات أخرى
تقارير إيطالية: حضور الجماهير بنسبة 100% بدءا من أكتوبر المقبل 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
نيمار يتعجب من إنذار باكيتا بسبب لقطة مهارية 58 دقيقة | الدوري الفرنسي
ناجلزمان عن روديجر: سأرى إن كان هناك أموال في محفظتي ساعة | ميركاتو
في الدرجة الثانية – الزرقا يعود للعب على ملعبه 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث