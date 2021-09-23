تقارير إيطالية: حضور الجماهير بنسبة 100% بدءا من أكتوبر المقبل

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 19:42

كتب : FilGoal

ملعب يوفنتوس

تقترب الملاعب الإيطالية من أن تمتلئ بـ 75% من الجماهير في الأيام القليلة المقبلة على أن تصل إلى 100% بنهاية أكتوبر المقبل.

وشهدت بداية الدوري الإيطالي الموسم الجاري دخول الجماهير بنسبة 50% من سعة المدرجات، بعد غيابهم لما يقارب موسم ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لتقارير إيطالية فأن اللجنة الفنية العلمية تقدمت بطلب إلى الحكومة وتمت الموافقة عليه، وما ما يتيح زيادة عدد الحضور إلى 75% من سعة المدرجات، ومن ثم 100% لاحقا.

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وفي الوقت الحالي يحق لحاملي الكروت الخضراء وهم من حصلوا على لقاح كورونا، أو من جاءت نتيجة مسحتهم سلبية خلال آخر 48 ساعة قبل المباراة بدخول المدرجات مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في المدرجات.

ومن المتوقع أن يتم إصدار تذاكر إضافية في مباريات دوري الأمم الأوروبية في المباريات التي تستضيفها إيطاليا شهر أكتوبر المقبل في مدينتي ميلان وتورينو.

ووصلت بطولة دوري الأمم الأوروبية إلى المرحلة النهائية، إذ تواجه إيطاليا إسبانيا بينما تلتقي فرنسا مع بلجيكا في نصف النهائي، والفائزان يلتقيا في النهائي.

الجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي يشهد حضور 100% من سعة المدرجات بدءا من الموسم الجاري 2021-2022.

يوفنتوس الدوري الإيطالي
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