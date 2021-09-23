نيمار يتعجب من إنذار باكيتا بسبب لقطة مهارية

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 19:36

كتب : FilGoal

نيمار - لوكاس باكيتا - البرازيل - تشيلي - كوبا أمريكا 2021

أبدى نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تعجبه من حصول مواطنه لوكاس باكيتا لاعب ليون على بطاقة صفراء أثناء محاولة المرور من خصمه بحركة مهارية.

وحاول باكيتا في الدقائق الأخيرة من مواجهة تروا في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي مراوغة لاعب تروا بتمرير الكرة بحركة مهارية من فوقه ويُطلق عليها "قوس قزح" لكن الكرة لمست يد لاعب الخصم.

باكيتا اعترض على قرار الحكم بعد احتساب خطأ لصالحه لكن الحكم ستيفاني فرابرات أشهرت البطاقة الصفراء في وجه البرازيلي.

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نيمار دعم مواطنه قائلا عبر خاصية "انستجرام ستوري": "محزن جدا أن تحصل على بطاقة صفراء أثناء محاولة المرور بمهارة".

وأضاف "المهارة طريقة لحل مشكلة، لا يهم أين تفعلها في الملعب أو في أي دقيقة".

وأردف "هذا حدث معي العام الماضي، ويحدث هذا العام مع باكيتا".

وأتم "للأمانة لا أفهم، تلك الكرة الجميلة، أي نمرح أثناء اللعب".

ليون فاز بنتيجة 3-1 على تروا ورفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر بعد مرور 7 جولات.

الدوري الفرنسي نيمار باكيتا
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