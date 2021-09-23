ناجلزمان عن روديجر: سأرى إن كان هناك أموال في محفظتي

رفض يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ الألماني الحديث عن حقيقة اهتمام ناديه بضم أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي، وذلك تزامنا مع دخوله للعام الأخير في عقده وإمكانية التعاقد معه مجانا في يناير.

وقال ناجلزمان في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة فيورث: "أنا لا أتحدث عن اللاعبين الذين ينتمون لأندية اخرى، خصوصا خارج فترة الانتقالات، ولكني سأتحدث عنه كمشجع لكرة القدم وأقول إنه تطور بصورة جيدة للغاية".

وأضاف "توماس توخيل (مدرب تشيلسي) دربه بصورة جيدة. قبله كان على مقاعد البدلاء في تشيلسي، والآن هو لاعب هام للغاية. لا يمكنني قول المزيد".

وأوضح ناجلزمان "صدق أو لا تصدق، لم أتحدث مع برازو (المدير الرياضي حسن صالحميدزيتش) عن الأمر حتى الآن، وحتى إن تحدثت معه ما كنت لأفصح عن ذلك".

وتابع "يجب أن أرى كم يبقى له من الوقت في عقده، ثم سأرى إن كنت أملك أي أموال في محفظتي".

وبحسب تقارير صحفية فإن بايرن تواصل بالفعل مع وكيل روديجر بخصوص انتقاله إلى أليانز أرينا بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وظهرت أهمية المدافع الألماني البالغ من العمر 28 عاما مع الفريق تحت قيادة توخيل الذي تسلم المهمة في السادس والعشرين من يناير الماضي، حيث ساعد الفريق على الخروج بنظافة شباكه في 20 مباراة من أصل 32 مباراة بجميع المسابقات.

أما عن حالة قائمة بايرن ميونيخ قبل خوض اللقاء، كشف ناجلزمان عن جاهزية سيرج جنابري وجمال موسيالا لمواجهة فيورث بعد تعافيهما من الإصابة.

وقال المدرب: "الأخبار الجيدة أن جنابري وموسيالا عادا إلى التدريبات، وأيضا شارك لوكاس هيرنانديز اليوم. سيرج وجمال ظهرا في حالة جيدة ولديهما الجاهزية للعب، ولكن يجب أن ننتظر ونرى ما سيحدث غدا".

وأوضح "يمكن لوضعهما الحالي أن يسفر عن ردة فعل بعد التدريبات، ولذلك يجب أن ننتظر ونرى إذا كان من الممكن إشراكهما منذ البداية، ولدينا أيضا دوري الأبطال في الأسبوع المقبل".

واختتم "بالنظر لتدريبات اليوم وحدها، يمكنني القول أنهما قادران على البداية غدا، ولكن احتمالية أن يشاركا معا منذ البداية منخفضة للغاية".

يذكر أن بايرن ميونيخ يخوض هذه المباراة بعد 7 انتصارات متتالية في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 37 هدفا.