في الدرجة الثانية – الزرقا يعود للعب على ملعبه

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 18:21

كتب : رضا السنباطي

ملعب الزرقا

سيعود نادي الزرقا للعب المباريات على ملعبه من جديد بعدما فشل بذلك خلال الموسم الماضي.

وقال أيمن نعناع المشرف على الكرة بنادي الزرقا في تصريحات لـFilGoal.com: "نادي الزرقا برئاسة سمير موسى حصل على الموافقة الأمنية للمشاركة على ملعب استاد الزرقا خلال الموسم الجديد".

وأضاف "نادي الزرقا سيشارك هذا الموسم ضمن مجموعة بحري بدلا من مجموعة القاهرة".

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نعناع استمر "إدارة النادي نفذت تعليمات الأمن من أجل الحصول على الموافقة الأمنية بعد عدم حصول الفريق في الموسم الماضي على الموافقة الأمنية".

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وواصل "في الموسم الماضي اضطررنا للمشاركة على ملعبي أهلي فارسكور ورأس البر، وكنا نتكبد أعباء مالية نظرا لإقامتنا في فندق في مدينة رأس البر".

ويلعب الزرقا مع ألعاب دمنهور في الجولة الأولى في مجموعة بحري الخميس المقبل على ملعب استاد نادي الزرقا.

في الدرجة الثانية الزرقا
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