خبر في الجول – أحمد رفعت ينتظم في تدريبات المصري.. وجلسة للم الشمل

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 18:07

كتب : أيمن عيد

أحمد رفعت يسجل ويحتفل بهدف المصري الثاني في وادي دجلة

انتظم أحمد رفعت جناح النادي المصري في تدريبات فريقه بعد حل المشكلة التي حدثت بينهما خلال الفترة السابقة.

وتواجد أحمد رفعت في مران المصري مساء اليوم الخميس بعدما تغيب لمدة ثلاثة أيام عن الفريق.

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وعلم FilGoal.com بأن إدارة المصري تنوي عقد جلسة ودية مع فريق المصري كاملا مساء اليوم الخميس، من أجل لم الشمل وحل كافة الخلافات، للتركيز على الفترة المقبلة.

المصري بدأ بالفعل تدريباته تحت قيادة معين الشعباني المدرب التونسي الجديد للفريق.

ويستعد المصري لمواجهة ريفينيو أوثوروتي الغاني، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان رفعت قد تغيب عن المران لعدة أيام، بسبب مشكلة مع إدارة النادي ورغبة منه عن الرحيل مع الفريق، قبل أن يعود مجددا للتدريبات.

في الدوري المصري أحمد رفعت
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