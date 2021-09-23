كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري

واصل فريق الزمالك لكرة اليد انتصاراته، وحسم الدربي بالفوز على الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 32-27 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كرة اليد المصري للمحترفين.



















الزمالك أنهى الشوط الأول بفارق 4 أهداف، وبنتيجة 17-13.

وفي شوط المباراة الثاني، وسع الزمالك الفارق إلى 5 أهداف، وفاز بنتيجة 32-27.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط.

وتقام المرحلة الأولى من مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بمشاركة 18 فريقا ويضاف إليها نتائج مرتبط 2002 و2004 في النهاية.

بعد نهاية الجولة الأولى سيتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات، إذ تضم الأولى أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة.

وتكون المرحلة الأخيرة، هي الحاسمة لبطل الدوري المصري لموسم 2021/2022.