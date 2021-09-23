كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 17:31

كتب : أحمد العريان

أحمد الأحمر مع الزمالك أمام الأهلي - كرة يد

واصل فريق الزمالك لكرة اليد انتصاراته، وحسم الدربي بالفوز على الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 32-27 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كرة اليد المصري للمحترفين.

أخبار متعلقة
جمعة: موقف مصطفى محمد في يد اتحاد الكرة.. وصلاح لم يتغير منذ مزاملتي له كرة يد - يحيى خالد أفضل لاعب في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا كرة يد – الزمالك والأهلي يواصلان الانتصارات للجولة الثانية يد – يحيى خالد يقهر هانسن.. وهاشم وزين يكملان انتصارات المصريين في دوري أبطال أوروبا

الزمالك أنهى الشوط الأول بفارق 4 أهداف، وبنتيجة 17-13.

وفي شوط المباراة الثاني، وسع الزمالك الفارق إلى 5 أهداف، وفاز بنتيجة 32-27.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط.

وتقام المرحلة الأولى من مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بمشاركة 18 فريقا ويضاف إليها نتائج مرتبط 2002 و2004 في النهاية.

بعد نهاية الجولة الأولى سيتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات، إذ تضم الأولى أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة.

وتكون المرحلة الأخيرة، هي الحاسمة لبطل الدوري المصري لموسم 2021/2022.

كرة يد الزمالك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية – الزرقا يعود للعب على ملعبه 12 دقيقة | مصر
خبر في الجول – أحمد رفعت ينتظم في تدريبات المصري.. وجلسة للم الشمل 26 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كوكا.. النيران الصديقة تحرم كونيا سبور من نقطتين 29 دقيقة | المحترفون
كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري ساعة | رياضات أخرى
بونوتشي: علينا أن نظهر للجميع أننا نستحق ارتداء قميص يوفنتوس ساعة | الدوري الإيطالي
سولشاير: سددنا 27 كرة على مرمى وست هام والانتصار كان من نصيبهم في النهاية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن رفضه قرارات الاستئناف على عقوبتي شيكابالا وحازم إمام.. وخطوة مقبلة 2 ساعة | الدوري المصري
سبورت: برشلونة يريد خطف بوجبا بعد رحيله من يونايتد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة