الزمالك يعلن رفضه قرارات الاستئناف على عقوبتي شيكابالا وحازم إمام.. وخطوة مقبلة

أعلن مجلس إدارة الزمالك اليوم الخميس في بيان رسمي رفضه للعقوبات الموقعة على لاعبي الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام.

حازم إمام النادي : الزمالك شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك تقدم باستئناف على العقوبات وتم تخفيض عقوبة شيكابالا من إيقاف ثمانية أشهر إلى ثماني مباريات ومن 500 ألف جنيه إلى 250 ألفا.

فيما رفضت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة إيقاف حازم إمام أربع مباريات لعدم جواز الاستئناف على عقوبات أقل من 6 مباريات بينما وافقت على تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه.

واكد الزمالك في بيانه أن "تلك العقوبات لا تتفق وصحيح القانون واللوائح الواجب العمل بها".

هذا بالإضافة لإشارته إلى أنه "لم تتم الاستجابة لطلبات النادي المشروعة والقانونية بشأن إجراء تحقيق حول الواقعة أو جلسات استماع بقصد استظهار الحقائق بما يضمن التطبيق العادل للقانون واللوائح".

وأكد الزمالك في ختام بيانه أنه "في ضوء دراسة دقيقة للموقف من كافة جوانبه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والسبل لإبطال هذا القرار عبر كل الوسائل المشروعة من خلال كافة الجهات الرياضية والقضائية محليا ودوليا، وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات في حينه".

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.