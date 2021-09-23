سبورت: برشلونة يريد خطف بوجبا بعد رحيله من يونايتد

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 16:02

كتب : FilGoal

بول بوجبا

يرغب نادي برشلونة في الظفر بخدمات بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر بعد رحيله من الفريق الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يراقب بالفعل موقف بوجبا من أجل اقتناص خدماته في ظل منافسة متوقعة من يوفنتوس وريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين خوان لابورتا رئيس النادي ومينو رايولا وكيل أعمال بوجبا جيدة جدا.

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لكن شدد التقرير في الوقت ذاته أن برشلونة لن يدخل أي مزاد حول بوجبا، النادي يريد ضمه ويدرس المحاولة لكنه لن يدخل في مزاد من أجله.

وينتهي تعاقد بوجبا مع يونايتد بنهاية الصيف الجاري وتشير التقارير إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وكان بوجبا أحد أهداف ريال مدريد وباريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة لكن تمسك يونايتد به قطع الطريق على كليهما قبل التقدم بعرض رسمي.

بوجبا برشلونة مانشستر يونايتد
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