المصري: رفعت ليس للبيع.. لن نلوم على اللاعب وطلب

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 15:00

كتب : FilGoal

أحمد رفعت مع المصري أمام الإنتاج الحربي

كرر محمد الخولي نائب رئيس المصري رفض ناديه لرحيل أحمد رفعت لاعب الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد رفعت

النادي : المصري

المصري

وقال الخولي عبر إذاعة "الشباب والرياضة" اليوم الخميس: "لن ينكر أحد أن أحمد رفعت من نجوم المصري، وأعترف أن الموسم الأخير معنا هو الأفضل له في مسيرته".

وواصل "لن ألوم على اللاعب بقدر اللوم على الأندية التي تتفاوض وتتقدم بعروض للاعب باق في عقده موسمين دون التفاوض معنا".

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وشدد "رفعت ليس للبيع، من الصعب تعويضه حاليا".

وأكمل "نعم وصلته عروض، وطلب الرحيل لناد آخر، ولكنه من أعلى العروض في الفريق، فالفئة الأولى لدينا 5 ملايين جنيه".

وأتم نائب رئيس المصري حديثه موجها طلبا "لابد من وقفة جادة للمسؤولين، الأندية الجماهيرية والشعبية مهددة في ظل زيادة أندية الهيئات والشركات".

وكان الخولي قال في وقت سابق لـFilGoal.com إنه يرفض رحيل رفعت بعدما رفض تسليم جواز سفره للإداري في ظل امتلاكه لعروض.

أحمد رفعت انضم للنادي المصري في الموسم الماضي قادما من الزمالك.

صاحب الـ28 عاما خاض 31 مباراة رفقة المصري خلال الموسم الأول. سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 آخرين.

أحمد رفعت المصري في الدوري
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