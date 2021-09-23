دي ليخت: نجحنا في الفوز حين أظهرنا شخصية يوفنتوس الحقيقية

أرجع ماتييس دي ليخت مدافع يوفنتوس نجاح فريقه في تحقيق الانتصار أخيرا بالدوري الإيطالي إلى إظهار شخصية البيانكونيري الحقيقية.

وقلب يوفنتوس تأخره أمام سبيزيا من 2-1 إلى فوز بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي محققا فوزه الأول الموسم الحالي.

وقال دي ليخت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة. لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وسجلنا هدفاً جيداً لكن بعد ذلك تعادلوا من فرصتهم الوحيدة".

وأضاف الهولندي "بدأ الشوط الثاني بشكل سيئ لكننا تمكنا من تحقيق النقاط الثلاث من خلال إظهار شخصيتنا الحقيقية".

وتابع "عندما تكون في يوفنتوس، عليك أن تفوز في كل مباراة، لكن تحقيق نقطتين من 4 مباريات ليس ما تتوقعه من البيانكونيري".

وأكمل "نحن بحاجة الآن إلى تحقيق نتائج إيجابية متتالية، مع التركيز على كل مباراة على حدة، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وأتم "من المهم أن نلعب كفريق، سواء على أرض الملعب أو خارجه. اللاعبون الذين شاركوا كبدلاء ساعدوا الفريق بشكل كبير أمام سبيزيا".

الفوز هو الأول لـ يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعد تعادلين وخسارتين. فوز منع الانطلاقة الأسوأ ليوفنتوس منذ موسم 1955/1959 وقتما فشلوا في تحقيق أي فوز في أول 5 مباريات.

سجل مويس كين، وفيديريكو كييزا، ودي ليخت أهداف يوفنتوس، فيما سجل إيمانويل جياسي، ويانيس أنتيستي هدفا سبيزيا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الـ 16.

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