بيراميدز يفعل عقد محمود صابر إلى شراء من النجوم

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

محمود صابر - الصور من المركز الإعلامي لبيراميدز

أنهى نادي بيراميدز الاتفاق مع النجوم لضم محمود صابر بصورة نهائية بعد انتهاء الموسم الذي قضاه اللاعب معارا في صفوف بيراميدز.

محمود صابر

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكان محمود صابر قد قضى الموسم الماضي معارا من النجوم قبل أن يفعل بيراميدز إلى شراء.

ووقع محمود صابر عقدا مدته خمس سنوات قادمة مع بيراميدز إذ ينتهي تعاقده في صيف 2026.

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وشارك صابر مع بيراميدز في ثماني مباريات بالدوري وسجل خلالهم هدفين وصنع خمسة آخرين.

ويبلغ محمود صابر من العمر 20 عاما ويلعب مع منتخب مصر للشباب.

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة سموحة غدا الجمعة في ثمن نهائي منافسات كأس مصر.

وتقام مباراة ثمن نهائي كأس مصر في السابعة مساء ويلعب الفائز أمام المتأهل من مواجهة الأهلي ضد إنبي والمقرر لها مساء السبت.

بيراميدز محمود صابر النجوم
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